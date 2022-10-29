Авторское право и маркетплейсы: можно ли брать чужие описания, фотографии и не ожидать последствий?

Авторские права нарушаются тут и там. И даже на маркетплейсах. Wildberries и Ozon не являются исключениями. В материале публикации рассказываем, почему брать чужие картинки и описания для размещения в собственных карточках – значит допускать большую ошибку. Отмечаем, почему нельзя продавать товары, нарушающие чужие права. Также говорим, как работает авторское право в случае с Wildberries и Ozon.

Что такое авторское право?

В Статье 155 ГК РФ есть следующая формулировка:

1. Интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства являются авторскими правами.

2. Автору произведения принадлежат следующие права:

1) исключительное право на произведение;

2) право авторства;

3) право автора на имя;

4) право на неприкосновенность произведения;

5) право на обнародование произведения.

Другими словами, любая фотография, картинка, рекламный баннер, текст целиком или его часть – являются объектами, на которые распространяются авторские права. Это означает, что их использование возможно только с разрешения создателя данных произведений, то есть автора.

Автором в России может являться физическое лицо, гражданин, юридическое лицо может приобрести у данного гражданина права на использование его произведения.

Объекты авторского права на маркетплейсах

На маркетплейсах можно найти десятки и даже сотни тысяч товаров. Многие из них нарушают авторские права. Основные нарушения следующие:

Использование чужих изображений в разделе фото карточки товара

Самое распространенное нарушение, этим грешат, как правило, новички, кто только начинает торговать. Организация фотосессии — долго и дорого, гораздо проще взять фотоконтент у другого продавца. Или же, неопытный селлер доверяется некомпетентному дизайнеру, который обещает самостоятельно найти в сети интернет фотографии и сделать из них индивидуальные карточки, но только он не учитывает, что использование даже части какого-либо чужого изображения – есть нарушение прав автора его создавшего.

Использование чужого описания к товару

Текст – также является объектом авторского права и это не обязательно должно быть литературное произведение, рекламный текст или описание к товару, даже простая инструкция – являются произведениями, на которые распространяются авторские права. Кто первый разместил уникальный текст в сети интернет, тот и является его автором и способы подтвердить это существуют. Поэтому, не стоит «в тупую» использовать чужие описания, хотя бы сделайте рерайт.

Использование чужих изображений или рисунков на самом товаре

Даже обыкновенный школьный портфель с изображением героя какого-либо популярного мультфильма, если выпуск и продажа не согласованы с правообладателем – это незаконный товар. Размещение на предмете узнаваемого персонажа повышает выгоду продавца именно за счет узнаваемости, но без лицензионного использования это противоправное действие.

Использование чужого бренда

Довольно распространённая ситуация, когда селлер указывает для ноунейм товара, что это якобы какой-то известный бренд и его товар начинает отображаться в выдаче по запросу с этим брендом. Наверное, рассчитывает незаметно «примазаться» к раскрученной товарной марке и таким образом «раскачать» свои продажи. Даже если покупатели такой подвох не заметят, его наверняка заметит хозяин бренда. И даже, если этот бренд продают многие поставщики, это не означает, что он не защищен.

Но, бывают ситуации, когда правообладатель бренда запрещает его использование своим же дистрибьютерам. Это происходит, когда она сам решает начать продавать на маркетплейсах и хочет убрать от туда других продавцов. По закону он не может запретить реализовывать товар, который уже поступил в продажу, но он может запретить использовать изображение своего бренда в карточке товара, а также фотографии товаров (если авторские права на эти фотографии принадлежат держателю бренда). Поэтому рекомендует обзавестись разрешительными документами у своего поставщика, перед тем продавать его товары, а то увидит, как хорошо его товар продается на маркетплейсах и сам захочет торговать.

С чем можно столкнуться за недобросовестное заимствование?

Обладатель права на тот или иной объект может обратиться в суд с иском, в котором будет указано на нарушение действующего Гражданского кодекса (глава 70). Последствия удовлетворения искового заявления такие:

— Взыскание компенсации;

— Выдвижение требования в адрес продавца снять с продажи товары, нарушающие авторские права.

Украли оригинальную картинку? Скопировали чей-то текст точь-в-точь? Решили продавать товары, на которых размещены изображения популярных персонажей или чьи-то чужие отличительные знаки? Готовьтесь к тому, что будут последствия.

Какую компенсацию могут запросить?

В судебном порядке и в досудебном, если дело касается правообладателя, привлекшего юриста, будут оценивать в первую очередь степень нанесенного ущерба. Ориентируясь на то, как долго товар продается маркетплейсах, нарушая чужие права, и сколько прибыли получил в результате нарушитель, как известно эта информация сейчас в открытом доступе.

Вариантов несколько. Вот распространенные:

— Если товар без продажи, только разместили и сразу поймали, то суд удовлетворит иск до 200 тысяч рублей;

— Если продажи средние, «потолок» – 1,5 миллиона;

— Если продаете давно, выручка превысила несколько миллионов, то согласно ГК РФ компенсация может достигать 5 млн. рублей.

Кроме того, нарушение авторских прав – это административная ответственность, которая подразумевает уплату штрафа государству до 200 тыс. руб. А в случае, если правообладателю нанесен ущерб более 250 тыс. рублей, наступает уголовная ответственность – вплоть до ограничения свободы сроком до 2-х лет.

Эксперты в области авторского права отмечают, что точных сумм не может быть. Многое зависит не только от объемов незаконной реализации продукции но и от других факторов. Важен и конкретный предмет (объект), ставший причиной спора. Если дело касается текста, могут запросить одну сумму, если все сводится к отличительному знаку, требования будут жестче. Первый достаточно удалить и извиниться, во втором же случае последствия станут более серьезными.

Как правообладатель может узнать, что имеет место нарушение?

Сегодня на маркетплейсах зарабатывают не только продавцы. Есть юридические фирмы, доход и прибыль которых складываются исключительно из результатов судебных исков, связанных с нарушением авторских прав. Они умеют искать и тексты (через системы проверки), и картинки, и товарные знаки. В последнем случае достаточно вбить прямо в поисковую строку на главной странице Вайлдберриз или Озон искомый «идентификатор» в текстовой форме. Далее факт нарушения фиксируется у нотариуса, при необходимости делается контрольная закупка.

Бренды уходят из России. Стоит ли опасаться исков из-за границы?

Пока действует исключительное право, даже ушедший бренд может попросить суд разобраться с нарушением. И выиграть дело.

Отметить следует параллельный импорт. Можно покупать продукцию иностранных брендов и продавать на Wildberries без разрешения правообладателя. Раньше это рассматривалось как нарушение, но сегодня, если дело касается оригинальных товаров, ограничений нет.

Хочу взять текст, изображение, узнаваемый образ или знак отличия, но изменить. Можно?

Да, но… Грань тонкая. Если спор все-таки возникнет, особенно в случае с узнаваемым образом или знаком отличия, отвечать за решение задач, связанных с правомерностью действий продавца, будет суд. Опытные юристы не рекомендуют испытывать судьбу. Лучше позаботиться о создании абсолютно уникальных карточек и отказаться от продажи товаров, нарушающих авторские права.

Есть ли какие-то компании, активно защищающие собственные авторские права?

Почти все российские и зарубежные бренды заботятся о том, чтобы защищать принадлежащие им права. Marvel, Coca-Cola, Intimissimi, Rabby, «Белорусский трикотаж» и даже менее известные фирмы и компании независимо от типа продукции ищут и при желании жестко наказывают нарушителей.

Как будут развиваться события в случае нарушения?

Сначала заинтересованная сторона предложит нарушителю разобраться в досудебном порядке. Это в интересах незаконопослушного продавца. Мирное решение проблемной задачи выгодно всем субъектам назревающего конфликта. Плюс для нарушителя – более лояльные требования. Можно, например, договориться о символической компенсации или вовсе прийти к компромиссу и стать обладателем лицензии от бренда, которому принадлежат исключительные права.

Отказ от мирного урегулирования чреват последствиями. Это судебная тяжба. Не платить и игнорировать обращение обладателя прав – значит допускать серьезную ошибку. Избежать ответственности можно только при условии, что фактически нарушения нет.

Если вы по каким-либо причинам столкнулись с требованиями правообладателя в части устранения надуманных и не имеющих места нарушений, обратитесь к юристу.

Как исключить вероятность последствий?

Все просто. Нужно запрашивать лицензии у правообладателей или прописывать в договоре разрешение на использование товарного знака при продаже. Если дело касается текстов и картинок, все проще: легче и дешевле подготовить карточку товара самостоятельно или посредством услуг копирайтеров и художников.

Рекомендуем отказаться от продажи товаров:

С изображениями персонажей, знаков отличия брендов;

Представляющих персонажей (мягкие игрушки, копирующие, например, героев мультфильма «Маша и медведь»).

Следят ли маркетплейсы за нарушениями авторских прав?

Нет, но это делают профессиональные юристы, а иногда и сами продавцы. Поэтому выдыхать не стоит, если дело касается, нарушающих положения главы 70 Гражданского кодекса, товаров. И пусть маркетплейсы не отслеживают факты нарушений, они могут по запросу правообладателей останавливать продажи и блокировать продавцов. Однако следует отметить, что часто обладатели прав на предметы или объекты, на знаки отличия обращаются напрямую к незаконопослушным продавцам, чтобы получить компенсацию.

У меня украли картинку: что делать?

Алгоритм действий условно стандартный. Вот 3 шага:

1) Подготовьте доказательства. Нужно подтвердить, что авторство за вами. При условии, что был нанят фотограф, дизайнер или художник, потребуется подготовить соответствующее соглашение в части создания изображения.

2) Найдите оригинальную картину — исходник. У фотографий существуют метаданные, а профессионалы используют «сырой формат», который подтверждает, что это исходный файл. Если речь идет о дизайне, то также есть исходники, которые докажут факт авторства.

3) Зафиксируйте факт нарушения. Это можно сделать посредством специальных сервисов фиксации доказательств. Можно обратиться и к нотариусу, но потребуется заплатить. Еще один вариант – обращение к судебному эксперту.

Все это работает и в случае с текстами, а также в ситуации с узнаваемыми предметами (объектами) и знаками отличия. Если знаний и опыта недостаточно, лучше обратиться за услугами юриста.

Резюме

Уникальные карточки и товары – гарантия прибыльности продаж на Wildberries. Без исключений. Нарушение авторских прав чревато последствиями, поэтому в случае, если планируется бизнес на маркетплейсах, следует заранее решить задачи по его максимальному соответствию действующим законам.